В Кемерово балкон квартиры обрушился вместе с хозяйкой
Балкон многоквартирного дома рухнул в Кемерове. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области.
Уточняется, что инцидент произошёл в доме на улице Инициативной. Балкон рухнул вместе с находившейся на нём хозяйкой квартиры.
«Женщина упала с высоты второго этажа. С травмами она госпитализирована в медицинское учреждение», – говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи проводят проверку.
Ранее стена строящегося трехэтажного дома обрушилась в деревне Куюки в Пестречинском районе Татарстана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- В Кемерово балкон квартиры обрушился вместе с хозяйкой
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru