В Кемерово балкон квартиры обрушился вместе с хозяйкой

Балкон многоквартирного дома рухнул в Кемерове. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

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Уточняется, что инцидент произошёл в доме на улице Инициативной. Балкон рухнул вместе с находившейся на нём хозяйкой квартиры.

«Женщина упала с высоты второго этажа. С травмами она госпитализирована в медицинское учреждение», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи проводят проверку.

Ранее стена строящегося трехэтажного дома обрушилась в деревне Куюки в Пестречинском районе Татарстана, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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