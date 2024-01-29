СМИ: Дети, попавшие в ДТП на Урале, выбивали окна автобуса ради спасения
Юные хоккеисты, попавшие в ДТП в Свердловской области, выбивали окна автобуса, ради спасения. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на сотрудника МЧС.
По оценке источника издания, подростки сработали быстро и слаженно. Помогая друг другу выбраться из автобуса, они действовали, как настоящая команда. Позже пострадавшие также получили помощь спасателей и сотрудников Госавтоинспекции.
Ранее сообщалось, что автобус детской хоккейной команды столкнулся с легковым автомобилем Citroen в Свердловской области. По предварительной информации, во время движения у автобуса лопнуло колесо, транспортное средство выехало на встречную полосу, столкнувшись с легковой машиной. Водитель и пассажир автомобиля погибли на месте. Третьим погибшим оказался 67-летний хоккейный тренер Виталий Плешков, который скончался в машине скорой помощи.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru