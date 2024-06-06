В Кемерове выписали из больниц 86 пострадавших в ДТП с трамваями

«По данным на 16:00 местного времени (12:00 мск), 86 человек из обратившихся за медпомощью уже выписаны, в стационаре остаются 20 пострадавших, их состояние стабильное», — указали власти.

Отмечается, что один человек погиб, четверо остаются в реанимации, еще несколько человек находятся на обследовании. В правительстве указали, что получившим ранения оказали психологическую помощь, также с ними работают травматологи и ортопеды.

Два трамвая столкнулись утром 6 июня на Логовом шоссе в Кемерове. После аварии было возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья, напоминает 360.ru.

