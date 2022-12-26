В Кемерове суд арестовал на два месяца владельца сгоревшего дома престарелых

Владельца сгоревшего в Кемерове частного социального приюта Андрея Смирнова арестовали на два месяца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральный районный суд города.

Организатор сгоревшего в Кемерове дома престарелых полностью признал вину

Смирнов обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Во время суда мужчина полностью признал свою вину, отмечает телеканал «360».

«Суд постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца, то есть до 24 февраля 2023 года», — объявил судья.

Пожар в частном доме престарелых в Кемерове произошел в ночь на 24 декабря, напоминает «Свободная пресса». В результате погибли 22 человека. В МЧС считают, что причиной пожара стало ненадлежащее использование электрооборудования.

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ФОТО: РИА Новости, Андрей Старостин
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