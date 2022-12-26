Организатор сгоревшего в Кемерове дома престарелых полностью признал вину
Организатор социального приюта в Кемерове, где в ночь на 24 декабря произошел пожар, полностью признал вину по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает ТАСС.
Как отметил следователь Следственного управления СК РФ по региону во время суда об избрании меры пресечения организатору учреждения Андрею Смирнову, ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ.
«Допрошенный в качестве обвиняемого вину в инкриминируемом деянии Смирнов признал полностью», — указал следователь.
В минувшую субботу в Кемерове загорелось здание частного дома престарелых, напоминает РИА ФАН. Отмечалось, что учреждение не имело легального статуса. При пожаре погибли 22 человека. По данным МЧС, причиной ЧП могло стать ненадлежащее использование электрооборудования, пишет Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+6 595 / сут.
Умерли
393 тыс.+52 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+6 176 / сут.
- Глава МИД Казахстана пообещал не помогать России обходить санкции
- Марочко: Киев привозит оружие в Артемовск под видом гуманитарной миссии
- Организатор сгоревшего в Кемерове дома престарелых полностью признал вину
- В ЛНР выявили в рядах ВСУ бойцов из 30 стран
- Минобороны сообщило о сбитом при подлете к аэродрому «Энгельс» украинском беспилотнике
- Американский профессор заявил об ослаблении курса доллара из-за конфликта на Украине
- СМИ назвали слабым местом ЗРК Patriot их малую мобильность
- В Минстрое выступили за повышение тарифов ЖКУ с учетом платежеспособности граждан
- В Саратовской области проверяют сообщения о ЧП на военном объекте в Энгельсе
- В России могут ввести штрафы за утечку данных для компаний
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru