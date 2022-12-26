Организатор сгоревшего в Кемерове дома престарелых полностью признал вину

Организатор социального приюта в Кемерове, где в ночь на 24 декабря произошел пожар, полностью признал вину по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

Что известно о пожаре в доме престарелых Кемерове

Как отметил следователь Следственного управления СК РФ по региону во время суда об избрании меры пресечения организатору учреждения Андрею Смирнову, ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 238 УК РФ.

«Допрошенный в качестве обвиняемого вину в инкриминируемом деянии Смирнов признал полностью», — указал следователь.

В минувшую субботу в Кемерове загорелось здание частного дома престарелых, напоминает РИА ФАН. Отмечалось, что учреждение не имело легального статуса. При пожаре погибли 22 человека. По данным МЧС, причиной ЧП могло стать ненадлежащее использование электрооборудования, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:ПожарКемерово
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