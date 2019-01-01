В Кемерове началась эвакуация 120 горняков из-за сбоя в подаче воздуха
Система подачи воздуха дала сбой на шахте в Кемеровской области, передает «Интерфакс».
Уточняется, что на шахте «Ерунаковская 8» остановился главный вентилятор. В забое находятся 120 человек, проводится эвакуация.
Шахта «Ерунаковская-8» введена в эксплуатацию в феврале 2013 года как одно из современных угледобывающих предприятий России. Здесь ведется промышленная добыча коксующегося угля ценной марки ГЖ.
Шахта «Ерунаковская-8» находится под управлением ООО «Распадская угольная компания».
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