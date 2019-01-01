В Кемерове идет суд по пожару в «Зимней вишне»

В Заводском районном суде города Кемерово началось рассмотрение по существу дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в марте прошлого года, сообщает «РИА Новости».

Заседание суда началось в 08:20 по московскому времени. Как отмечает RT, дело поступило в суд 26 апреля.

Обвиняемыми по этому делу проходят директор кемеровского кондитерского комбината, в корпусе которого располагался ТРЦ, Юлия Богданова, технический директор предприятия а Георгий Соболев, директор ООО «Зимняя Вишня» Надежда Судденок.