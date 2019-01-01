Происшествия

В Кемерове идет суд по пожару в «Зимней вишне»

16 мая09:24

В Заводском районном суде города Кемерово началось рассмотрение по существу дела о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» в марте прошлого года, сообщает «РИА Новости».

Заседание суда началось в 08:20 по московскому времени. Как отмечает RT, дело поступило в суд 26 апреля.

Обвиняемыми по этому делу проходят директор кемеровского кондитерского комбината, в корпусе которого располагался ТРЦ, Юлия Богданова, технический директор предприятия а Георгий Соболев, директор ООО «Зимняя Вишня» Надежда Судденок.

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Кроме того, обвинения предъявлены двум сотрудникам ООО «Системный интегратор», охраннику кондитерского комбината, начальнику караула пожарной части № 2 по Кемеровской области.

Согласно материалам следствия, возгорание 25 марта 2018 года на 4 этаже «Зимней вишни» началось из-за короткого замыкания электропроводки. Пожар унёс жизни 60-и человек, в том числе 37-и детей.

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Фото: ТАСС/Данил Айкин
ТЕГИ:Зимняя ВишняСудКемерово

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