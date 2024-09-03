В КБР к медикам с признаками кишечной инфекции обратились более 200 человек
За помощью к врачам во время вспышки кишечной инфекции в городе Баксане обратились 212 человек. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Кабардино-Балкарской республики.
В ведомстве указали, что были госпитализированы 63 человека, в том числе 56 детей, состояние которых медики оценивают, как средней тяжести.
Также сообщается, что две школы и два дошкольных учреждения, а также колледж приостановили работу.
По данному факту прокуратурой региона была организована проверка, республиканское управление Роспотребнадзора проводит санитарно-эпидемиологическое расследование.
«МУП «Водоканал Баксан» совместно с МУП «Нальчикский водоканал» осуществляется гиперхлорирование воды, подаваемой населению по трубам», - заключили в ведомстве.
Ранее в Роспотребнадзоре Дагестана заявили, что в селе Эрпели Буйнакского района от кишечной инфекции пострадали 30 человек, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru