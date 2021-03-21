В Казани цирковые слоны подрались во время представления

«Во время представления один слон повалил другого, дрессировщики отогнали его, никто не пострадал», - сказал собеседник агентства.

Видео с инцидентом разлетелось по соцсетям и местным СМИ. Во время стычки животных один слон повалил другого на борт манежа. Теперь ограждение придется восстанавливать.

Зрители успели покинуть свои места.

Представление, намеченное на 17:00, отменено «по техническим причинам». Об этом сообщается на сайте цирка.

