В Казани произошли пожары в домах после атаки БПЛА

Специалисты оперативных служб прибыли к жилищному комплексу «Лазурные небеса» в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова.

По данным СМИ, в ЖК произошло задымление.

«По поручению раиса (главы) Республики Татарстан на место выехал премьер-министр республики», — отметили в пресс-службе.

Минниханову регулярно докладывают о текущей обстановке.

Позже в мэрии Казани заявили, что в домах Советского и Кировского районов города произошло возгорание в результате атаки беспилотников. На месте ЧП работают оперативные службы.

Ранее Минобороны сообщило, что над территорией Татарстана сбили украинский БПЛА самолетного типа.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПожарБеспилотникиКазаньТатарстан

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