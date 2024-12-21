В Казани произошли пожары в домах после атаки БПЛА
Специалисты оперативных служб прибыли к жилищному комплексу «Лазурные небеса» в Казани. Об этом сообщили в пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова.
По данным СМИ, в ЖК произошло задымление.
«По поручению раиса (главы) Республики Татарстан на место выехал премьер-министр республики», — отметили в пресс-службе.
Минниханову регулярно докладывают о текущей обстановке.
Позже в мэрии Казани заявили, что в домах Советского и Кировского районов города произошло возгорание в результате атаки беспилотников. На месте ЧП работают оперативные службы.
Ранее Минобороны сообщило, что над территорией Татарстана сбили украинский БПЛА самолетного типа.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Хинштейн: В Рыльске семьи погибших получат по 1,5 млн руб.
- Рогов: Украинские войска отводят силы из Курахово
- СМИ: На Аминьевской эстакаде в Москве столкнулись 14 автомобилей
- Умер худрук Чувашского драматического театра Валерий Яковлев
- В Казани произошли пожары в домах после атаки БПЛА
- В ООН призвали предотвращать гибель гражданских после атаки ВСУ по Рыльску
- Над Татарстаном сбили украинский беспилотник
- Маск: Германия и Европа находятся под угрозой исчезновения
- Пушилин рассказал о беспрецедентных темпах строительства дорог в ДНР
- Пол Маккартни и Ринго Старр воссоединились на концерте в Лондоне
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru