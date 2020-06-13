В Казани пожар на газораспределительной станции ликвидирован
Пожар на газораспределительной станции в Казани локализован и потушен. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Из-за возгорания емкости со сжиженным газом в ночь на 13 июня на газораспределительной станции «Газпром сжиженный газ» произошел пожар и обрушение операторной.
По версии ООО «Газпром сжиженный газ», возгорание с последующим взрывом возникло в момент перекачки топлива из железнодорожных цистерн в стационарные.
В результате инцидента пострадали четверо человек, один из них впоследствии скончался, уточнил Минздрав Татарстана.
В Казани был объявлен режим ЧС. Возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК РФ («Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах»).
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