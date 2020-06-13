В Казани пожар на газораспределительной станции ликвидирован

Пожар на газораспределительной станции в Казани локализован и потушен. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Из-за возгорания емкости со сжиженным газом в ночь на 13 июня на газораспределительной станции «Газпром сжиженный газ» произошел пожар и обрушение операторной.