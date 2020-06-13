В Казани объявили режим ЧС из-за взрыва на газораспределительной станции

В Казани объявлен режим ЧС после взрыва на газораспределительной станции (ГЗС). Ведется перекачка газа в резервный резервуар. Возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК РФ («Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах»).

«После проведения всех работ пожар будет локализован», - приводит «Интерфакс» слова заместителя начальника Главного управления МЧС России по Татарстану Константина Чанышева со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В пожаре пострадали двое мужчин. По данным пресс-службы Минздрава Татарстана, они госпитализированы, их состояние стабильно.

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«Пострадали два человека - мужчины 1984 и 1997 года рождения. Они были госпитализированы в Республиканскую клиническую больницу Минздрава Татарстана с ожогами 10 и 15% тела. Их состояние оценивается как стабильное, средней степени тяжести. Угрозы жизни нет», - сообщает ТАСС.

Напомним, взрыв произошел около 22:00 мск в пятницу. Загорелось здание операторной на газораспределительной станции ООО «Газпром сжиженный газ». В тушении огня задействованы 199 человек и 58 единиц техники, в том числе беспилотник.

На место происшествия выехала оперативно-следственная группа в составе представителей Следственного комитета России, управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Татарстану и судебные эксперты испытательной пожарной лаборатории.

В результате ЧП один человек погиб, двое пострадали.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:КазаньПожарные
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