В Казани объявили режим ЧС из-за взрыва на газораспределительной станции

В Казани объявлен режим ЧС после взрыва на газораспределительной станции (ГЗС). Ведется перекачка газа в резервный резервуар. Возбуждено уголовное дело по ст. 217 УК РФ («Нарушение правил безопасности на взрывоопасных объектах»).

«После проведения всех работ пожар будет локализован», - приводит «Интерфакс» слова заместителя начальника Главного управления МЧС России по Татарстану Константина Чанышева со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В пожаре пострадали двое мужчин. По данным пресс-службы Минздрава Татарстана, они госпитализированы, их состояние стабильно.