В Казани после атаки дрона загорелась газовая цистерна
Газовая цистерна загорелась в Казани после атаки БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова.
«В 5:20 утра в пригороде Казани в результате атаки беспилотным летательным аппаратом произошло возгорание газовой цистерны», — сообщили власти.
Как отметили в пресс-службе, обошлось без пострадавших. Специалисты быстро устранили последствия атаки.
На место инцидента выехал глава Татарстана, он заслушал доклады о происшествии.
Ранее в Энгельсе Саратовской области из-за атаки беспилотников было повреждено промышленное предприятие, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru