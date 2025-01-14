В Казани после атаки дрона загорелась газовая цистерна

Газовая цистерна загорелась в Казани после атаки БПЛА. Об этом сообщили в пресс-службе главы Татарстана Рустама Минниханова.

«В 5:20 утра в пригороде Казани в результате атаки беспилотным летательным аппаратом произошло возгорание газовой цистерны», — сообщили власти.

Как отметили в пресс-службе, обошлось без пострадавших. Специалисты быстро устранили последствия атаки.

На место инцидента выехал глава Татарстана, он заслушал доклады о происшествии.

Ранее в Энгельсе Саратовской области из-за атаки беспилотников было повреждено промышленное предприятие, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Светлана Шевченко
ТЕГИ:БеспилотникиТатарстанКазань

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