В Казани обрушился козырек магазина

По предварительной информации, пострадавших при обрушении нет. Сообщение о происшествии поступило в главк в 16:23 мск.

Обрушение произошло на площади 75 квадратных метров. Спасатели приступили к разбору завалов. На месте работают кинологи.

Прокуратура Татарстана начала проверку по факту инцидента.

В конце января в Ростове-на-Дону произошло частичное обрушение стены пятиэтажного дома. Спасатели эвакуировали 95 человек, напоминает «Радиоточка НСН».

