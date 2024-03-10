В Казани обрушился козырек магазина
На улице Главной в Казани произошло обрушение козырька магазина, сообщило в своем Telegram-канале республиканское управление МЧС.
По предварительной информации, пострадавших при обрушении нет. Сообщение о происшествии поступило в главк в 16:23 мск.
Обрушение произошло на площади 75 квадратных метров. Спасатели приступили к разбору завалов. На месте работают кинологи.
Прокуратура Татарстана начала проверку по факту инцидента.
В конце января в Ростове-на-Дону произошло частичное обрушение стены пятиэтажного дома. Спасатели эвакуировали 95 человек, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru