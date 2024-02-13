В Анапе обрушилась мансарда горящей многоэтажки

По информации агентства, в результате обрушения пострадали 32 квартиры. Спасателям пока не удается остановить распространение огня.

Площадь пожара составляет около тысячи квадратных метров. Из дома эвакуировали 440 человек, включая 112 детей.

Пожар произошел в доме на улице Объездная. Для жителей пострадавшей многоэтажки подготовили пункты временного размещения на базе двух отелей.

Пять человек, в том числе трое детей, погибли при пожаре в частном жилом доме в деревне Галаево Курганской области, сообщает «Радиоточка НСН».

