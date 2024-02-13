В Анапе обрушилась мансарда горящей многоэтажки
Мансарда горящего в Анапе 11-этажного жилого дома обрушилась по всей площади, передает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
По информации агентства, в результате обрушения пострадали 32 квартиры. Спасателям пока не удается остановить распространение огня.
Площадь пожара составляет около тысячи квадратных метров. Из дома эвакуировали 440 человек, включая 112 детей.
Пожар произошел в доме на улице Объездная. Для жителей пострадавшей многоэтажки подготовили пункты временного размещения на базе двух отелей.
Пять человек, в том числе трое детей, погибли при пожаре в частном жилом доме в деревне Галаево Курганской области, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru