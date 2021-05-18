В Казани эвакуировали школу из-за письма от «сообщника Галявиева»

В казанской школе №67 прошла эвакуация после письма от злоумышленника, заявившего, что он является сообщником напавшего на гимназию №175 Ильназа Галявиева.

Об этом ТАСС рассказал заведующий сектором по связям с общественностью управления образования Казани Тагир Валиди.

Он уточнил, что письмо пришло на почту учебного заведения до начала уроков. Дети и учителя были незамедлительно выведены из здания. Информацию передали в полицию.

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По словам Валиди, эвакуированы 359 детей и 27 сотрудников, всех их разместили в школе , находящейся по соседству.

В пресс-службе мэрии сообщили, что правоохранители проверили школу, вызов оказался ложным. Мэр Казани Ильсур Метшин призвал расследовать все ложные вызовы о минировании, поступающие в школы.

Ранее секретарь Центрального штаба Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Алексей Мельников рассказал, что обвиняемый в нападении на казанскую гимназию Ильназ Галявиев сейчас содержится в одиночной камере под круглосуточным видеонаблюдением, передает Ura.ru.

В результате стрельбы неделю назад в школе в Казани погибли девять человек, еще 23 пострадали и были госпитализированы.


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ФОТО: vk.com
ТЕГИ:ЭвакуацияШколаКазань
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