В Казани эвакуировали школу из-за письма от «сообщника Галявиева»

В казанской школе №67 прошла эвакуация после письма от злоумышленника, заявившего, что он является сообщником напавшего на гимназию №175 Ильназа Галявиева.

Об этом ТАСС рассказал заведующий сектором по связям с общественностью управления образования Казани Тагир Валиди.

Он уточнил, что письмо пришло на почту учебного заведения до начала уроков. Дети и учителя были незамедлительно выведены из здания. Информацию передали в полицию.