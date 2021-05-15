В Казани 15 школ эвакуировали после сообщений о минировании
В Казани эвакуировали учащихся и педагогов ряда казанских школ из-за поступивших в экстренные службы сообщений о заложенных взрывных устройствах. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы Татарстана.
«Поступают сообщения об эвакуациях школ по городу. В каждой из школ работают спецслужбы, которые проверяют сообщения. Все дети и сотрудники эвакуированы в оперативном порядке», - пояснили в пресс-службе.
«Инерфакс» уточняет, что речь идет о 15 школах Казани.
Напомним, в пятницу, 14 мая, произошла эвакуация одной казанской школы в связи с сообщением и минировании, которое оказалось ложным.
Напомним, стрельбу в гимназии № 175 устроил 19-летний Ильназ Галявиев. Погибли девять человек, в том числе семеро детей. Нападавший был задержан и арестован по решению суда.
У 19-летнего Ильназа Галявиева, который расстрелял учителей и детей в школе, была шизофрения. Такой предположительный диагноз назвал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ведущий научный сотрудник государственного центра социальной и судебной психиатрии им. В. П. Сербского, криминолог Юрий Антонян.
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