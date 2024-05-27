В Казахстане зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4
27 мая 202411:10
Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Казахстане. Об этом сообщила сеть сейсмических станций МЧС республики.
Как отметили в ведомстве, эпицентр подземных толчков располагался на территории Казахстана в 986 км северо-восточнее Алма-Аты.
«Магнитуда MPV 4.4», — указали сейсмологи.
По данным местных СМИ, землетрясение зафиксировали в Восточно-Казахстанской области, граничащей с Алтайским краем.
Ранее толчки магнитудой 5,1 зарегистрировали в провинции Сычуань в Китае, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Россия пригласила «Талибан» на ПМЭФ
- СДЭК не выдает посылки из-за сбоя больше суток
- В Горловке при обстреле ВСУ повреждена школа-интернат
- В Казахстане зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4
- Германия выделит еще €60 млн в качестве гуманитарной помощи Украине
- Депутат Хинштейн попросил ФАС заблокировать продажу 60% акций оператора «Уфанет»
- СМИ: ЕС намерен организовать мирную конференцию по Украине с участием России
- ЕС внес в санкционный список Виктора Медведчука
- Путину доложили, что «Талибан» можно исключать из списка запрещенных организаций
- Женщина пострадала при ударе беспилотника ВСУ по Белгородской области
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru