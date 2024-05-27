В Казахстане зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4

Землетрясение магнитудой 4,4 произошло в Казахстане. Об этом сообщила сеть сейсмических станций МЧС республики.

Землетрясение магнитудой 4,8 произошло у берегов Камчатки

Как отметили в ведомстве, эпицентр подземных толчков располагался на территории Казахстана в 986 км северо-восточнее Алма-Аты.

«Магнитуда MPV 4.4», — указали сейсмологи.

По данным местных СМИ, землетрясение зафиксировали в Восточно-Казахстанской области, граничащей с Алтайским краем.

Ранее толчки магнитудой 5,1 зарегистрировали в провинции Сычуань в Китае, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
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