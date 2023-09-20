Под Воронежем разбился истребитель Су-34

В Воронежской области разбился истребитель Су-34, сообщило Минобороны России.

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Экипажу удалось эвакуироваться, пилотов эвакуировали. По предварительной информации, пострадавших нет.

Причиной крушения могла стать техническая неисправность, отметили в ведомстве. Самолет упал вдали от населенных пунктов.

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ФОТО: РИА Новости / Валентин Капустин

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