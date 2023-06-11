В Казахстане 12 июня объявлен днем траура по погибшим при лесном пожаре
Днем траура по погибшим при лесном пожаре в Абайской области объявил 12 июня президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Об этом сообщила его пресс-служба.
«Этот понедельник я объявляю днем общенационального траура», – приводит слова президента Казахстана ТАСС.
Токаев обратился к семьями погибших в результате пожара в природном резервате «Семей орманы» с призывом сохранять спокойствие. Президент Казахстана заверил, что «соответствующие меры будут приниматься по всем направлениям».
Отмечается, что из-за пожара в Абайской области Казахстана погибли 14 человек.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В США оценили перспективы контрнаступления ВСУ
- Военные рассказали о неактивированных минах ВСУ с посланиями
- Песков: У России нет даже «хлипкого фундамента» для диалога с Украиной
- Путин поздравил ОНФ с юбилеем проведения первого съезда
- В Казахстане 12 июня объявлен днем траура по погибшим при лесном пожаре
- Польша отреагировала на обвинения в причастности к атакам на «Северные потоки»
- Сальдо назначил выплаты пострадавшим от взрыва Каховской ГЭС
- В Италии рассказали о состоянии Берлускони
- Шойгу вручил «Золотые Звезды» героям СВО
- СМИ: Двое россиян погибли в Таиланде
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru