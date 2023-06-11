В Казахстане 12 июня объявлен днем траура по погибшим при лесном пожаре

«Этот понедельник я объявляю днем общенационального траура», – приводит слова президента Казахстана ТАСС.

Токаев обратился к семьями погибших в результате пожара в природном резервате «Семей орманы» с призывом сохранять спокойствие. Президент Казахстана заверил, что «соответствующие меры будут приниматься по всем направлениям».

Отмечается, что из-за пожара в Абайской области Казахстана погибли 14 человек.





