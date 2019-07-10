В Катаре столкнулись два военных самолета
В небе над Катаром столкнулись два учебно-тренировочных самолета Военно-воздушных самолета страны. Об этом Минобороны эмирата сообщило в Twitter.
Причины происшествия уточняются. Покa известно, что пилоты успели кaтaпультировaться, отмечает РЕН ТВ.
Ранее НСН сообщала, что в Германии потерпел крушение вертолёт, принадлежащий бундесверу. В результате инцидента погиб, по меньшей мере, один человек. ЧП произошло в районе Хамельн-Пирмонт. Источник отмечает, что вертолет упал в поле рядом с лесополосой и загорелся. Кроме того, местные СМИ сообщают, что перед падением вертолет тренировал бреющий полет.
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