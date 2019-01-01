В Германии потерпел крушение военный вертолет

В Германии потерпел крушение вертолёт, принадлежащий бундесверу. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на издание Focus Online. По предварительным данным, в результате инцидента погиб, по меньшей мере, один человек, еще один получил серьезные травмы. ЧП произошло в районе Хамельн-Пирмонт. Источник отмечает, что вертолет упал в поле рядом с лесополосой и загорелся.

Кроме того, местные СМИ сообщают, что перед падением вертолет тренировал бреющий полет.

Добавим, этот инцидент стал второй за последние восемь дней катастрофой с участием воздушных судов Бундесвера. На прошлой неделе два истребителя Eurofighter столкнулись в воздухе и потерпели крушение в немецкой федеральной земле Мекленбург-Передняя Померания. Пилотам обоих истребителей удалось катапультироваться, однако выжил только один из них.

Ранее сегодня НСН писала, что инцидент с транспортным самолетом Ан-26 произошёл в в аэропорту Анадыря. Как пишет РИА Новости, во время посадки борт выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Источник подчёркивает, что во время инцидента никто не пострадал. На борту в момент ЧП в составе экипажа находились семь человек.