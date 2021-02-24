В Каспийске 21 человек госпитализирован из-за отравления водой

В городе Каспийске в Дагестане 21 человек был госпитализирован с признаками острой кишечной инфекции. Среди пострадавших 19 детей. Об этом «Интерфаксу» сообщил представитель Минздрава региона.

В Тольятти возбудили дело по отравлению более 30 школьников

По его словам, местная администрация рекомендовала жителям города употреблять бутилированную воду.

В январе из-за отравления водопроводной водой в медицинские учреждения дагестанского Буйнакска обратились более 300 человек, передает RT.

Позднее 30 школьников попали в Хунзахскую центральную районную больницу с болями в животе и повышенной температурой, сообщает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости/Илья Питалев
ТЕГИ:ОтравлениеДагестан
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