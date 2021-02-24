В Каспийске 21 человек госпитализирован из-за отравления водой
В городе Каспийске в Дагестане 21 человек был госпитализирован с признаками острой кишечной инфекции. Среди пострадавших 19 детей. Об этом «Интерфаксу» сообщил представитель Минздрава региона.
По его словам, местная администрация рекомендовала жителям города употреблять бутилированную воду.
В январе из-за отравления водопроводной водой в медицинские учреждения дагестанского Буйнакска обратились более 300 человек, передает RT.
Позднее 30 школьников попали в Хунзахскую центральную районную больницу с болями в животе и повышенной температурой, сообщает Ura.ru.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,2 млн+11 749 / сут.
Умерли
84 430+383 / сут.
Выздоровели
3,8 млн+12 218 / сут.
- В Каспийске 21 человек госпитализирован из-за отравления водой
- «Бесцельно потраченное время». Нагиев выступил против призыва в армию
- Путин подписал закон о запрете высаживать из транспорта детей-безбилетников
- В Минэнерго заявили, что рост тарифов на электричество в 2021 году не превысит 5 процентов
- Срок кредитования по льготной ипотеке в Сбербанке увеличили до 30 лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru