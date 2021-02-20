В Тольятти возбудили дело по отравлению более 30 школьников

Уголовное дело возбуждено в Тольятти по факту отравления более 30 учащихся школы №43, информирует Следственный комитет. Оно открыто по статье «выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Ранее стало известно, что за медицинской помощью с признаками отравления обратились 34 школьника, также двое учителей. По данным мэрии, все пострадавшие ученики лечатся дома, их состояние удовлетворительное.

Отдельное эпидемиологическое расследование инициировал территориальный отдел управления Роспотребнадзора по Самарской области. Пока у работников школьного пищеблока не обнаружено никаких инфекционных заболеваний.

Сейчас в учебном заведении организована усиленная санитарная обработка и дезинфекция. Учебный день перенесен с 20 февраля на 27 число.

