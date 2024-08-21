В Kaspersky рассказали об усилении атак на российских операторов связи

При этом, по его словам, 95% из них ведется с российских IP-адресов.

«Таких объемов трафика в рамках одной страны мы не фиксировали ранее», - подчеркнул Кириллов.

Эксперт отметил, что для тех, кто использует эшелонированные сервисы по защите от DDoS-атак, такие нападения не станут проблемой.

Ранее сбой интернет-сервисов произошел из-за DDoS-атаки на операторов связи, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

