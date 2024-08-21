В Kaspersky рассказали об усилении атак на российских операторов связи
Рост числа DDoS-атак на российских операторов связи происходит с середины июля 2024 года, заявил эксперт Kaspersky DDoS Protection Вячеслав Кириллов, сообщает РИА Новости.
При этом, по его словам, 95% из них ведется с российских IP-адресов.
«Таких объемов трафика в рамках одной страны мы не фиксировали ранее», - подчеркнул Кириллов.
Эксперт отметил, что для тех, кто использует эшелонированные сервисы по защите от DDoS-атак, такие нападения не станут проблемой.
Ранее сбой интернет-сервисов произошел из-за DDoS-атаки на операторов связи, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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