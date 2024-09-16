В Карском море проведут спасательную операцию судна «Академик Николай Страхов»

Операция по спасению российского научно-исследовательского судна «Академик Николай Страхов» Института океанологии РАН начнётся в Карском море 18 сентября, сообщил заместитель директора по флоту, руководитель Центра морских экспедиционных исследований ИО РАН Денис Злыгостев. Его слова приводят «Известия».

Ранее сообщалось, что из-за отказа двигателя судно оказалось в бедственном положении в Карском море. Однако по словам академика РАН Михаила Флинта, экипажу ничего не угрожает, передает RT.

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Злыгостев уточнил, что у «Академик Николай Страхов» вышел из строя шестой цилиндр, в связи с чем пришлось остановить главный двигатель.

В Институте океанологии РАН отметили, что целью экспедиции является исследование верхней осадочной толщи и рельефа морского дна, а также природных георисков в арктических морях России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Игорь Зарембо
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