В Карском море проведут спасательную операцию судна «Академик Николай Страхов»

Злыгостев уточнил, что у «Академик Николай Страхов» вышел из строя шестой цилиндр, в связи с чем пришлось остановить главный двигатель.

В Институте океанологии РАН отметили, что целью экспедиции является исследование верхней осадочной толщи и рельефа морского дна, а также природных георисков в арктических морях России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

