В Карелии во взяточничестве заподозрен министр транспорта
Министр по дорожному хозяйству, транспорту и связи правительства республики Карелия Алексей Кайдалов задержан по уголовному делу о взятке. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на региональный СК.
Уголовное дело о взятке заведено в отношении замдиректора по строительству аэропорта Петрозаводск, который, по версии следствия, в сговоре с Кадаловым получил взятку суммой не менее 800 тыс. рублей. Деньги были получены от коммерческой организации за содействие в заключении договора подряда по строительству объекта на территории аэропорта.
Между тем на сайте правительства Карелии опубликовано обращение главы региона Артура Парфенчикова, в котором он заявляет, что Кайдалов будет уволен.
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