В Карелии во взяточничестве заподозрен министр транспорта

Уголовное дело о взятке заведено в отношении замдиректора по строительству аэропорта Петрозаводск, который, по версии следствия, в сговоре с Кадаловым получил взятку суммой не менее 800 тыс. рублей. Деньги были получены от коммерческой организации за содействие в заключении договора подряда по строительству объекта на территории аэропорта.

Между тем на сайте правительства Карелии опубликовано обращение главы региона Артура Парфенчикова, в котором он заявляет, что Кайдалов будет уволен.

