В Карелии сгорела церковь из фильма Лунгина «Остров»

Церковь, которая была местом съемок фильма Павла Лунгина «Остров», сгорела в поселке Рабочеостровск в Карелии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МЧС.

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Двухэтажная постройка находилась на берегу Белого моря. Пожар в настоящее время потушен, устанавливаются причины его возникновения.

Как отмечает агентство, церковь стала местной достопримечательностью после съемок фильма в 2005 году. Строение было преобразовано в церковь специально для съемок фильма.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:КарелияПожар
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