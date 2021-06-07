В Карелии сгорела церковь из фильма Лунгина «Остров»
Церковь, которая была местом съемок фильма Павла Лунгина «Остров», сгорела в поселке Рабочеостровск в Карелии. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МЧС.
Двухэтажная постройка находилась на берегу Белого моря. Пожар в настоящее время потушен, устанавливаются причины его возникновения.
Как отмечает агентство, церковь стала местной достопримечательностью после съемок фильма в 2005 году. Строение было преобразовано в церковь специально для съемок фильма.
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