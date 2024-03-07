В Карелии предотвратили готовившийся Киевом теракт с участием гражданина Белоруссии
Теракт, планировавшийся спецслужбами Украины с участием гражданина Белоруссии, предотвратили в Карелии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
По данным ведомства, в подготовке преступления задействовали завербованного гражданина Белоруссии 1974 года рождения, который входил в запрещенный в республике «Полк имени Кастуся Калиновского» и находился в межгосударственном розыске. Как отметили в ФСБ, агент собирал и передавал сведения об объектах транспортной инфраструктуры и органов исполнительной власти Карелии.
«Объект изъял из заранее оборудованного для него схрона средства поражения и самодельное взрывное устройство с целью совершения подрыва одного из административных зданий города Олонца», — указали в ЦОС ФСБ.
Во время задержания злоумышленник открыл огонь из огнестрельного оружия по силовикам и был нейтрализован. Работники органов безопасности и мирные граждане не пострадали. Правоохранители возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту.
Ранее ФСБ нейтрализовала агента Службы безопасности Украины, который готовил теракт в Запорожской области, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кириенко заявил о попытках провокаций на Всемирном фестивале молодежи
- Пожар возник на территории Высшего танкового командного училища в Казани
- Гладков: ПВО сбила беспилотник над белгородским селом Бессоновка
- В Оренбурге обнаружили «фантомную» площадку по обороту молока
- СМИ: испанские военные массово меняют пол из-за льгот и зарплаты
- Режиссёр Андреасян не намерен слушать критиков своего «Онегина»
- Путин прибыл в Краснодар
- В Карелии предотвратили готовившийся Киевом теракт с участием гражданина Белоруссии
- Премьеру спектакля «Вероника решает» представят в театре «Модерн»
- Депутат Журавлев призвал признать Пугачеву иноагентом
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru