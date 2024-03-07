В Карелии предотвратили готовившийся Киевом теракт с участием гражданина Белоруссии

Теракт, планировавшийся спецслужбами Украины с участием гражданина Белоруссии, предотвратили в Карелии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По данным ведомства, в подготовке преступления задействовали завербованного гражданина Белоруссии 1974 года рождения, который входил в запрещенный в республике «Полк имени Кастуся Калиновского» и находился в межгосударственном розыске. Как отметили в ФСБ, агент собирал и передавал сведения об объектах транспортной инфраструктуры и органов исполнительной власти Карелии.

«Объект изъял из заранее оборудованного для него схрона средства поражения и самодельное взрывное устройство с целью совершения подрыва одного из административных зданий города Олонца», — указали в ЦОС ФСБ.

Во время задержания злоумышленник открыл огонь из огнестрельного оружия по силовикам и был нейтрализован. Работники органов безопасности и мирные граждане не пострадали. Правоохранители возбудили уголовное дело о приготовлении к теракту.

Ранее ФСБ нейтрализовала агента Службы безопасности Украины, который готовил теракт в Запорожской области, напоминает «Свободная пресса».

