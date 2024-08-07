СМИ: Гендиректор холдинга «Мастертел» был обнаружен мертвым в квартире в Москве

Отмечается, что 6 июля Езопов не вышел на работу, также он не отвечал на звонки. Правоохранители, прибывшие на Осеннюю улицу вместе с его женой, вскрыли квартиру и обнаружили в ней тело предпринимателя.

Также канал напомнил, что незадолго до смерти бизнесмен заявил, что «Мастертел» подвергается рейдерскому захвату, а его пытаются выдавить из бизнеса.

Ранее в Москве был найден мёртвым экс-председатель совета директоров «Норникеля» Александр Филипьев, сообщает RT.

