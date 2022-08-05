В Карачаево-Черкессии задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»

По данным ФСБ, злоумышленник — россиянин 1992 года рождения — был выявлен и задержан в Черкесске, пишет RT. Мужчина планировал «террористические акции в отношении сотрудников республиканских правоохранительных органов и военнослужащих», отмечает Ura.ru. Злоумышленник намеревался взорвать прокуратуру и военкомат, а впоследствии скрыться на Украине.

У задержанного нашли переписку с членами террористической организации, две самодельные бомбы мощностью около 3 кг в тротиловом эквиваленте, компоненты взрывных устройств, схемы подходов к зданиям, где планировались теракты.

Мужчина признал вину, возбуждено дело о приготовлении к теракту и участии в экстремистской организации.

