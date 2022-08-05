В Карачаево-Черкессии задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»
ФСБ задержала в Карачаево-Черкесии сторонника запрещенной в РФ террористической организации «Правый сектор», который готовил теракт против органов власти и военных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По данным ФСБ, злоумышленник — россиянин 1992 года рождения — был выявлен и задержан в Черкесске, пишет RT. Мужчина планировал «террористические акции в отношении сотрудников республиканских правоохранительных органов и военнослужащих», отмечает Ura.ru. Злоумышленник намеревался взорвать прокуратуру и военкомат, а впоследствии скрыться на Украине.
У задержанного нашли переписку с членами террористической организации, две самодельные бомбы мощностью около 3 кг в тротиловом эквиваленте, компоненты взрывных устройств, схемы подходов к зданиям, где планировались теракты.
Мужчина признал вину, возбуждено дело о приготовлении к теракту и участии в экстремистской организации.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,7 млн+17 126 / сут.
Умерли
383 тыс.+44 / сут.
Выздоровели
18,0 млн+9 752 / сут.
- Дело Шевчука отказались рассматривать в Петербурге
- В Карачаево-Черкессии задержали готовившего теракт сторонника «Правого сектора»
- СМИ сообщили о планах Минсельхоза отказаться от импорта семян из ЕС и США
- СМИ: 97% российского микробизнеса не будет переходить на новый налоговый режим
- Лавров: Россия готова обсуждать с США обмен заключенными
- Эфиопия с 23 августа возобновит прямое авиасообщение с Россией
- Истоки Темзы впервые в истории пересохли из-за аномальной жары
- Вирусолог: На пике новой волны ожидается до 50 тысяч случаев COVID-19 в сутки
- Лавров указал на бесперспективность попыток США распространять свое доминирование
- В Google назвали причину удаления YоuТubе-канала Дмитрия «Гоблина» Пучкова
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru