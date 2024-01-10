В Карачаево-Черкесии после остановки канатной дороги спасли 32 человека
10 января 202417:10
В поселке Домбай в Карачаево-Черкесии сотрудники МЧС провели спасательную операцию после того, как произошла аварийная остановка канатно-кресельной дороги.
Были спасены 32 человека, в том числе двое детей, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
В ведомстве отметили, что в результате инцидента пострадавших нет.
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- В Карачаево-Черкесии после остановки канатной дороги спасли 32 человека
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru