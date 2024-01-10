В Карачаево-Черкесии после остановки канатной дороги спасли 32 человека

В поселке Домбай в Карачаево-Черкесии сотрудники МЧС провели спасательную операцию после того, как произошла аварийная остановка канатно-кресельной дороги.

Воробьев: для стабилизации ситуации в Климовске нужны миллиарды рублей

Были спасены 32 человека, в том числе двое детей, сообщается в Telegram-канале МЧС России.

В ведомстве отметили, что в результате инцидента пострадавших нет.


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: МЧС России/Telegram
ТЕГИ:МЧС РФКарачаево-черкесия

Горячие новости

Все новости

партнеры