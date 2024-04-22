В Карачаево-Черкесии два полицейских погибли при обстреле наряда ППС
Два полицейских погибли, еще один получил ранения в результате обстрела наряда патрульно-постовой службы в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает управление Следственного комитета по республике.
По данным ведомства, 22 апреля неустановленное лицо совершило нападение с огнестрельным оружием на наряд полиции МО МВД «Карачаевский».
«Фигурант... произвел несколько выстрелов в сотрудников полиции, после чего похитил их табельное оружие и боеприпасы к нему. От полученных ранений двое пострадавших скончались на месте, третий... госпитализирован в медицинское учреждение», — указали в СК.
Следственный отдел по Карачаевску возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконных ношении и хранении, а также хищении оружия и боеприпасов. Правоохранители устанавливают обстоятельства ЧП и местонахождение подозреваемого.
Ранее неизвестные напали на полицейских в Подмосковье и позже скрылись на мотоциклах, в результате погиб один сотрудник правоохранительных органов, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru