В Карачаево-Черкесии два полицейских погибли при обстреле наряда ППС

Два полицейских погибли, еще один получил ранения в результате обстрела наряда патрульно-постовой службы в Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает управление Следственного комитета по республике.

По данным ведомства, 22 апреля неустановленное лицо совершило нападение с огнестрельным оружием на наряд полиции МО МВД «Карачаевский».

«Фигурант... произвел несколько выстрелов в сотрудников полиции, после чего похитил их табельное оружие и боеприпасы к нему. От полученных ранений двое пострадавших скончались на месте, третий... госпитализирован в медицинское учреждение», — указали в СК.

Следственный отдел по Карачаевску возбудил уголовное дело о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, незаконных ношении и хранении, а также хищении оружия и боеприпасов. Правоохранители устанавливают обстоятельства ЧП и местонахождение подозреваемого.

Ранее неизвестные напали на полицейских в Подмосковье и позже скрылись на мотоциклах, в результате погиб один сотрудник правоохранительных органов, напоминает RT.

