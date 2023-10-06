В Карачаево-Черкесии более 150 человек отравились водопроводной водой

Инцидент произошел в начале сентября в четырех населенных пунктах. Всем пострадавшим диагностировали острую кишечную инфекцию.

В Роспотребнадзоре предположили, что инфицирование воды могло произойти одномоментно из-за аварий на водоводе 30 августа и 2 сентября, когда на отдельных улицах города была прекращена подача воды длительностью до 8 часов.

«По причине высокой изношенности водопроводных сетей (до 80%) и использования разнородных материалов (металл, пластик) возникла недостаточная герметичность стыков участков водоводов и наличие очагов коррозии. При опустении водопроводной трубы произошел подсос грунтовых вод, насыщенных фекальными стоками», — указали в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, в последние годы в Карачаево-Черкесии началась реконструкция водопроводной системы, однако она займет значительное время, поэтому населению следует «соблюдать культуру водопользования и водоотведения». Ведомство рекомендует при неустойчивом качестве водопроводной воды следует использовать бутилированную или кипяченую. Кроме того, федеральная служба призвала не допускать поступление фекальных стоков в грунтовые воды в населенных пунктах без централизованной канализации.

Ранее в Уфе госпитализировали с отравлением шестерых студентов местного торгово-экономического колледжа, пишет RT.

