В Карачаево-Черкесии более 150 человек отравились водопроводной водой

Более 150 человек, в том числе 126 детей, отравились водопроводной водой в Усть-Джегутинском районе Карачаево-Черкесии. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

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Инцидент произошел в начале сентября в четырех населенных пунктах. Всем пострадавшим диагностировали острую кишечную инфекцию.

В Роспотребнадзоре предположили, что инфицирование воды могло произойти одномоментно из-за аварий на водоводе 30 августа и 2 сентября, когда на отдельных улицах города была прекращена подача воды длительностью до 8 часов.

«По причине высокой изношенности водопроводных сетей (до 80%) и использования разнородных материалов (металл, пластик) возникла недостаточная герметичность стыков участков водоводов и наличие очагов коррозии. При опустении водопроводной трубы произошел подсос грунтовых вод, насыщенных фекальными стоками», — указали в ведомстве.

По данным Роспотребнадзора, в последние годы в Карачаево-Черкесии началась реконструкция водопроводной системы, однако она займет значительное время, поэтому населению следует «соблюдать культуру водопользования и водоотведения». Ведомство рекомендует при неустойчивом качестве водопроводной воды следует использовать бутилированную или кипяченую. Кроме того, федеральная служба призвала не допускать поступление фекальных стоков в грунтовые воды в населенных пунктах без централизованной канализации.

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ФОТО: Илья Тимин//РИА Новости
ТЕГИ:ВодаОтравлениеКарачаево-черкесияРоспотребнадзор

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