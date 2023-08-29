Число отравившихся шаурмой в Москве увеличилось до 53

В столице зарегистрировали 53 отравившихся шаурмой и курицей гриль в кафе «Бистро-24» на севере города. Об этом сообщило управление Роспотребнадзора на своем сайте.

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Среди отравившихся двое детей 9 и 13 лет. В инфекционные стационары госпитализировали 42 человек. 10 выписаны на амбулаторное лечение.

Медики выявили у 20 пострадавших сальмонеллез.

Специалисты отобрали пробы сырья и готовой продукции из кафе. Двух сотрудников заведения отстранили от работы.

Савеловский суд Москвы 27 августа арестовал двух фигурантов дела об отравлении шаурмой. Им грозит до шести лет лишения свободы, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
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