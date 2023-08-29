Число отравившихся шаурмой в Москве увеличилось до 53

Среди отравившихся двое детей 9 и 13 лет. В инфекционные стационары госпитализировали 42 человек. 10 выписаны на амбулаторное лечение.

Медики выявили у 20 пострадавших сальмонеллез.

Специалисты отобрали пробы сырья и готовой продукции из кафе. Двух сотрудников заведения отстранили от работы.

Савеловский суд Москвы 27 августа арестовал двух фигурантов дела об отравлении шаурмой. Им грозит до шести лет лишения свободы, передает «Радиоточка НСН».

