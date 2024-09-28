В Карабудахкентском районе Дагестана ввели режим ЧС после взрыва АЗС
28 сентября 202401:35
Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели на территории Карабудахкентского района Дагестана, где взорвалась автозаправочная станция. Об этом сообщили в администрации района.
Отмечается, что режим ЧС действует с 23:00 мск 27 сентября и «до особого распоряжения». Границы особого режима определили в пределах территории села Агачаул.
Ранее взрыв произошел на АЗС на выезде из Махачкалы в сторону поселка Новый Хушет. В результате пострадал 21 человек, десять из них погибли. В числе жертв взрыва двое детей.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru