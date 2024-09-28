В Карабудахкентском районе Дагестана ввели режим ЧС после взрыва АЗС

Режим чрезвычайной ситуации муниципального характера ввели на территории Карабудахкентского района Дагестана, где взорвалась автозаправочная станция. Об этом сообщили в администрации района.

В Дагестане объявили 28 сентября днем траура по погибшим при взрыве на АЗС

Отмечается, что режим ЧС действует с 23:00 мск 27 сентября и «до особого распоряжения». Границы особого режима определили в пределах территории села Агачаул.

Ранее взрыв произошел на АЗС на выезде из Махачкалы в сторону поселка Новый Хушет. В результате пострадал 21 человек, десять из них погибли. В числе жертв взрыва двое детей.

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ФОТО: МЧС России
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