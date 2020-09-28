В Карабахе сбит самолет ВВС Азербайджана

Армия обороны Карабаха сбила самолет ВВС Азербайджана. Об этом сообщил пресс-секретарь президента НКР Ваграм Погосян, передает «Интерфакс».

«На участке города Мартуни в Карабахе сбит самолет ВВС Азербайджана», — заявил Погосян.

Других подробностей не приводится.

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Ранее сегодня представитель Минобороны Армении Арцун Ованнисян сообщил, что Вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление в Карабахе.

Депутаты Госдумы РФ выразили серьезную озабоченность в связи с эскалацией конфликта в нагорном Карабахе. В обращении говорится, что парламентарии решительно осуждают применение сторонами силы, передают argumenti.ru. Депутаты призвали к мирному урегулированию ситуации.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Нагорный Карабах
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