В Карабахе сбит самолет ВВС Азербайджана

Ранее сегодня представитель Минобороны Армении Арцун Ованнисян сообщил, что Вооруженные силы Азербайджана начали широкомасштабное наступление в Карабахе.

Депутаты Госдумы РФ выразили серьезную озабоченность в связи с эскалацией конфликта в нагорном Карабахе. В обращении говорится, что парламентарии решительно осуждают применение сторонами силы, передают argumenti.ru. Депутаты призвали к мирному урегулированию ситуации.

