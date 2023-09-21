В Карабахе погиб замкомандующего российским миротворческим контингентом
Замкомандующего российским миротворческим контингентом в Нагорном Карабахе, капитан первого ранга Иван Ковган погиб в Нагорном Карабахе, сообщает Sputnik Армения.
В сообщении говорится, что он находился в расстрелянном автомобиле УАЗ. Всего погибли пятеро миротворцев.
В Санкт-Петербургском клубе моряков-подводников и ветеранов ВМФ рассказали, что Ковган был откомандирован в Нагорный Карабах два месяца назад и погиб за три дня до своего 53-летия.
«Добрая память... Вечный покой», — говорится в сообщении клуба.
Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев принёс российскому лидеру Владимиру Путину извинения в связи с гибелью российских миротворцев в Нагорном Карабахе и пообещал, что будет проведено самое тщательное расследование произошедшего, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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