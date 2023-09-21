В Карабахе погиб замкомандующего российским миротворческим контингентом

В сообщении говорится, что он находился в расстрелянном автомобиле УАЗ. Всего погибли пятеро миротворцев.

В Санкт-Петербургском клубе моряков-подводников и ветеранов ВМФ рассказали, что Ковган был откомандирован в Нагорный Карабах два месяца назад и погиб за три дня до своего 53-летия.

«Добрая память... Вечный покой», — говорится в сообщении клуба.

Ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев принёс российскому лидеру Владимиру Путину извинения в связи с гибелью российских миротворцев в Нагорном Карабахе и пообещал, что будет проведено самое тщательное расследование произошедшего, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

