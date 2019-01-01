Происшествия

В Канаде в результате утечки газа в отеле пострадали десятки человек

9 июля23:30

46 человек были госпитализированы в результате утечки угарного газа в отеле в городе Виннипег, передает «Синьхуа».

Местные экстренные службы выявили содержание угарного газа в различной концентрации по всему зданию, достигающую уровня 358 ppm.

15 пострадавших в критическом состоянии, 5 - в нестабильном.

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ТЕГИ:Канада