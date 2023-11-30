В Калужской области похитили 8-летнюю Злату Липовую
В Калужской области полиция и волонтеры ищут похищенную 8-летнюю девочку Злату Липовую.
Второклассница возвращалась домой из школы, сказала маме по телефону, что хочет покататься на снежной горке, а потом её номер перестал отвечать. Telegram-канал Baza сообщает, что позже мама получила смс с требованием выкупа. После похитители перестали выходить на связь, семья девочки обратилась в полицию и к спасателям.
По некоторым данным, в этот же день в суде рассматривали дело против отца Златы – он избивал супругу. По другой версии, он мошенник-рецидивист и сейчас уже отбывает наказание в колонии. Мужчину также проверяют на причастность к похищению.
Губернатор Калужской области Владислав Шапша взял дело на контроль. Региональный Следственный комитет возбудил дело об исчезновении ребенка, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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