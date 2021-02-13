В Калужской области под завалами здания обнаружили погибшего мужчину

«Под завалами найдено тело мужчины, предварительно, хозяина здания. Поиски продолжаются, по некоторым данным, внутри могли находиться два человека – владелец здания и его сын», - пояснил собеседник агентства.

Сотрудники СУСК по Калужской области начали проверку – идет выемка документов, выясняют принадлежность здания, планируется проведение экспертиз. По предварительным данным, железобетонные перекрытия не выдержали веса выпавшего на крышу снега, и произошло обрушение.

«В результате аварийно-спасательных работ обнаружено тело одного погибшего, 60-летнего мужчины. Поиски его сына, который также, предположительно, находился в здании, продолжаются», - сообщают в ведомстве.

По итогам проверки следователи примут процессуальное решение.

Ранее стало известно, здание с рухнувшей металлической крышей в Калужской области представляет собой одноэтажное строение площадью 50х100 метров, возведенное с помощью железобетонных конструкций.

