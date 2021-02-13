В Калужской области под завалами здания обнаружили погибшего мужчину
Под Калугой обнаружили погибшего мужчину – тело нашли спасатели под завалами рухнувшего из-за сильного снегопада здания. Сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя ГУ МЧС по региону.
«Под завалами найдено тело мужчины, предварительно, хозяина здания. Поиски продолжаются, по некоторым данным, внутри могли находиться два человека – владелец здания и его сын», - пояснил собеседник агентства.
Сотрудники СУСК по Калужской области начали проверку – идет выемка документов, выясняют принадлежность здания, планируется проведение экспертиз. По предварительным данным, железобетонные перекрытия не выдержали веса выпавшего на крышу снега, и произошло обрушение.
«В результате аварийно-спасательных работ обнаружено тело одного погибшего, 60-летнего мужчины. Поиски его сына, который также, предположительно, находился в здании, продолжаются», - сообщают в ведомстве.
По итогам проверки следователи примут процессуальное решение.
Ранее стало известно, здание с рухнувшей металлической крышей в Калужской области представляет собой одноэтажное строение площадью 50х100 метров, возведенное с помощью железобетонных конструкций.
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