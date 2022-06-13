В Калужской области обрушилась сцена во время выступления

Часть сцены обрушилась во время танцевального номера на праздновании дня города Малоярославца в Калужской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областную прокуратуру.

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По информации агентства, происшествие произошло 11 июня, некоторые артисты получили ушибы.

Сообщается, что после демонтажа обрушившейся конструкции танцевальный ансамбль закончил выступление.

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