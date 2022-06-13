В Калужской области обрушилась сцена во время выступления
13 июня 202222:35
Часть сцены обрушилась во время танцевального номера на праздновании дня города Малоярославца в Калужской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на областную прокуратуру.
По информации агентства, происшествие произошло 11 июня, некоторые артисты получили ушибы.
Сообщается, что после демонтажа обрушившейся конструкции танцевальный ансамбль закончил выступление.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru