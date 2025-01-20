В Калужской области обломки БПЛА упали на территорию предприятия

Обломки БПЛА рухнули на территории предприятия в Калужской области, сообщил глава региона Владислав Шапша. Об этом он написал в Telegram-канале.

Как отметил губернатор, над областью сбили шесть беспилотников, в том числе четыре — в Калуге и Бабынинском районе.

«На окраине Калуги обломки БПЛА упали на территорию предприятия», — подчеркнул Шапша.

В результате возникло незначительное возгорание, его оперативно ликвидировали. Предварительно, никто не пострадал, разрушений нет.

Ранее Минобороны сообщило, что ночью 20 января над Калужской областью уничтожили шесть украинских дронов, напоминает 360.ru.

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:БеспилотникиКалужская Область

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