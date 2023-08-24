В Калуге водитель без прав сбил толпу людей на автобусной остановке
Мужчина 1974 года рождения, управлявший легковым автомобилем Toyota, сбил толпу людей на автобусной остановке в Калуге, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Калужской области.
Инцидент произошёл в районе дома 11 на улице Кирова. По предварительной информации, водитель не справился с управлением. Сотрудниками полиции было установлено, что находившийся за рулем иномарки мужчина был лишён водительских прав.
«В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Количество пострадавших и обстоятельства произошедшего устанавливаются», - сообщили в полиции.
По данным Telegram-канала Mash, водитель иномарки, которая также протаранила несколько магазинов рядом с остановкой, был в состоянии алкогольного опьянения. Уточняется, что в результате ДТП пострадали не менее 10 человек пострадали, есть погибшие.
Ранее в Москве легковой автомобиль Daewoo столкнулся с Audi, после чего вылетел на остановку общественного транспорта, пострадала женщина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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