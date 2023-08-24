В Калуге водитель без прав сбил толпу людей на автобусной остановке

Инцидент произошёл в районе дома 11 на улице Кирова. По предварительной информации, водитель не справился с управлением. Сотрудниками полиции было установлено, что находившийся за рулем иномарки мужчина был лишён водительских прав.

«В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Количество пострадавших и обстоятельства произошедшего устанавливаются», - сообщили в полиции.

По данным Telegram-канала Mash, водитель иномарки, которая также протаранила несколько магазинов рядом с остановкой, был в состоянии алкогольного опьянения. Уточняется, что в результате ДТП пострадали не менее 10 человек пострадали, есть погибшие.

Ранее в Москве легковой автомобиль Daewoo столкнулся с Audi, после чего вылетел на остановку общественного транспорта, пострадала женщина, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

