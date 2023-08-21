Автомобиль въехал в толпу в центре Манхэттена
Семь человек пострадали в центре Манхэттена после того, как в толпу прохожих въехал автомобиль, сообщает телеканал ABC.
В полиции Нью-Йорка уточнили, что в числе посрадавших шестеро мужчин в возрасте от 24 лет до 61 года, а также 34-летняя женщина. Уточняется, что их жизням ничего не угрожает.
Американские стражи порядка добавили, что водитель скрылся с места ДТП, однако позднее попал в ДТП. Установлено, что автомобилем управляла 29-летняя жительница Нью-Джерси, которую направили на медицинскую экспертизу.
Ранее автомобиль марки BMW въехал в толпу в городе Мытищи Московской области. Водитель авто не справился с управлением и сбил четырех человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru