Автомобиль въехал в толпу в центре Манхэттена

В полиции Нью-Йорка уточнили, что в числе посрадавших шестеро мужчин в возрасте от 24 лет до 61 года, а также 34-летняя женщина. Уточняется, что их жизням ничего не угрожает.

Американские стражи порядка добавили, что водитель скрылся с места ДТП, однако позднее попал в ДТП. Установлено, что автомобилем управляла 29-летняя жительница Нью-Джерси, которую направили на медицинскую экспертизу.

Ранее автомобиль марки BMW въехал в толпу в городе Мытищи Московской области. Водитель авто не справился с управлением и сбил четырех человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».