В Калуге неизвестный выстрелил в маршрутку
13 декабря 201923:59
Неизвестный мужчина выстрелил в маршрутку, ехавшую по центру Калуги. Об этом сообщает Интерфакс.
По данным агентства, в салоне маршрутки, которая двигалась по маршруту 80, находилось четверо пассажиров. Никто из них не пострадал. В результате выстрела было разбито стекло.
В настоящее время ведется поиск стрелявшего. По предварительным данным, выстрел был произведен из пневматического пистолета.
Ранее сегодня сообщалось, что в канадском Торонто неизвестный открыл стрельбу по прохожим из автомобиля.
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Фото: Wolfgang Claussen//Pixabay
ТЕГИ:Калуга
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