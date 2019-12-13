В Калуге неизвестный выстрелил в маршрутку

Неизвестный мужчина выстрелил в маршрутку, ехавшую по центру Калуги. Об этом сообщает Интерфакс.

По данным агентства, в салоне маршрутки, которая двигалась по маршруту 80, находилось четверо пассажиров. Никто из них не пострадал. В результате выстрела было разбито стекло.

В настоящее время ведется поиск стрелявшего. По предварительным данным, выстрел был произведен из пневматического пистолета.

Ранее сегодня сообщалось, что в канадском Торонто неизвестный открыл стрельбу по прохожим из автомобиля.

