В Торонто неизвестный открыл стрельбу по прохожим

В канадском городе Торонто неизвестный мужчина открыл стрельбу по прохожим из автомобиля. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным агентства, 16-летний подросток получил ранения, его госпитализировали.

Отмечается, что инцидент произошел между 22.00 и 23.00 вечера по местному времени. Начато выяснение обстоятельств произошедшего.

Ранее в конце ноября в Лондоне неизвестный напал на прохожих с ножом. Скотланд-Ярд впоследствии признал произошедшее терактом. В результате инцидента погибли 2 человека.





