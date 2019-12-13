В Торонто неизвестный открыл стрельбу по прохожим
13 декабря 201920:59
В канадском городе Торонто неизвестный мужчина открыл стрельбу по прохожим из автомобиля. Об этом сообщает РИА Новости.
По данным агентства, 16-летний подросток получил ранения, его госпитализировали.
Отмечается, что инцидент произошел между 22.00 и 23.00 вечера по местному времени. Начато выяснение обстоятельств произошедшего.
Ранее в конце ноября в Лондоне неизвестный напал на прохожих с ножом. Скотланд-Ярд впоследствии признал произошедшее терактом. В результате инцидента погибли 2 человека.
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