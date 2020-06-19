В Калуге девушки в белье станцевали на площади Победы
Управление МВД по Калужской области проверит видео, на котором две девушки в нижнем белье купаются и танцуют в фонтане около мемориала Победы в Калуге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.
Видео было опубликовано на платформе TikTok, а потом разошлось по другим соцсетям. Как передает агентство, ведомство примет процессуальное решение после проверки.
На площади Победы, кроме фонтана, находятся монументы, посвященные жертвам фашистских лагерей, Вечный огонь и памятник солдатам, погибшим в Афганистане.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
561 тыс.+7 790 / сут.
Умерли
7 660+182 / сут.
Выздоровели
314 тыс.+9 621 / сут.
- Дуров сохранит конфиденциальность Telegram после разблокировки
- Оперштаб: В Москве умерли еще 48 пациентов с COVID-19
- Умер экс-губернатор Чувашии Михаил Игнатьев
- Путин написал статью о Второй мировой войне для американского журнала
- Число умерших от COVID-19 в мире превысило 450 тысяч
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru