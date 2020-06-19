В Калуге девушки в белье станцевали на площади Победы

Видео было опубликовано на платформе TikTok, а потом разошлось по другим соцсетям. Как передает агентство, ведомство примет процессуальное решение после проверки.

На площади Победы, кроме фонтана, находятся монументы, посвященные жертвам фашистских лагерей, Вечный огонь и памятник солдатам, погибшим в Афганистане.

