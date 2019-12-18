В калмыцкой колонии раскрыто террористическое сообщество

18 декабря 201915:42

Террористическое сообщество выявлено в одной из исправительных колоний в Калмыкии. В состав подпольной группировки входили более сотни отбывающих наказание, сообщается на сайт Следственного комитета.

Организовал незаконное сообщество несколько лет назад уроженец Дагестана, осуждённый за незаконный оборот оружия. Причём покровительствовало группировке само начальство колонии.

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В Калмыкии, Дагестане, Кабардино-Балкарии, Краснодарском крае и Волгоградской области организованы обыски по месту жительства подозреваемых и их родных.

Кроме того, оперативные мероприятия проведены в служебном кабинете первого заместителя начальника Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Калмыкии, передает RT.

Задержаны пять человек, остальные подозреваемые сейчас отбывают наказания в местах лишения свободы. Ещё трое членов террористического подполья были убиты во время задержания при оказании вооружённого сопротивления в 2014, 2015 годах.

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ФОТО: РИА Новости
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