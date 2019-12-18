В калмыцкой колонии раскрыто террористическое сообщество

Террористическое сообщество выявлено в одной из исправительных колоний в Калмыкии. В состав подпольной группировки входили более сотни отбывающих наказание, сообщается на сайт Следственного комитета.

Организовал незаконное сообщество несколько лет назад уроженец Дагестана, осуждённый за незаконный оборот оружия. Причём покровительствовало группировке само начальство колонии.