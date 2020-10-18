В Калмыкии указали на причину массовой гибели рыбы в водохранилище

Массовый мор рыбы в водохранилище Калмыкии связан с критическим снижением уровня воды в водоеме. Такие предварительные выводы сделала прокуратуры республики, сообщает РИА Новости.

Следственный комитет выясняет причины мора рыбы в Калмыкии

«По предварительной оценке, замор рыбы произошел из-за недостатка кислорода вследствие критического снижения уровня воды в водоеме», - сказал представитель ведомства.

Ранее в Сеть попало видео местного жителя, который снял усыпанный мертвой рыбой берег Аршань-Зельменского водохранилища. Очевидцы отметили зловоние, которое распространяется на несколько километров от водоема. Население считает возможной причиной гибели рыбы выбросы волгоградских заводов и фабрик.

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ФОТО: Алексей Куденко
ТЕГИ:КалмыкияЭкология
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